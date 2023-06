Spread the love

VIGILI DEL FUCO DEL MOLISE

Nella mattinata di ieri intervento VF per un incendio all’interno della ex Scuola Elementare “Salvo D’Acquisto” in Via Kennedy a Campobasso. L’incendio, per cause in corso di accertamenti, ha riguardato del materiale cartaceo all’interno di un volume destinato ad archivio. Il personale VF ha impedito il propagarsi del fuoco che intanto aveva già provocato annerimento da fumo all’interno dei citati locali … Presente sul posto anche il nucleo della Polizia Scientifica