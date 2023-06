Spread the love

È stato trovato il corpo del 18enne scomparso lo scorso mercoledì nel fiume Secchia, a Marzaglia di Modena. Yahya Hkimi è stato rinvenuto ormai privo di vita dagli uomini dei Vigili del Fuoco, ad una distanza di circa 500 metri dal punto della scomparsa.

Per lunghi ed estenuanti giorni, i soccorritori lo hanno cercato nell’acqua, senza successo. Tutti hanno pregato e sperato in un miracolo, che purtroppo non è avvenuto. Sommozzatori, gommoni, droni, la speranza di ritrovarlo ancora vivo si è spenta giorno dopo giorno.https://www.bigodino.it/attualita/trovato-senza-vita-il-18enne-scomparso-nel-fiume-secchia.html

