VIDEO – Vitello cade in una scarpata: recuperato con l’elicottero dai vigili del fuoco. 

Ivigili del fuoco del comando di Pesaro e Urbino sono intervenuti a Colli al Metauro per recuperare un vitello caduto in una scarpata. Le operazioni – come si vede nel video – sono state effettuate con l’aiuto dell’elicottero dei vigili del fuoco e del reparto volo di Arezzo, assistito a terra dalla squadra di Fano e dal veterinario, che ha collaborato nelle fasi preliminari. Il vitello è stato poi riconsegnato al proprietario.

VIDEO –