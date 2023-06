VIDEO – Traghetto in fiamme nelle Filippine. Paura per 120 persone

Spread the love

La Guardia costiera filippina è intervenuta in soccorso di un traghetto passeggeri su cui è scoppiato un incendio. A bordo della nave in fiamme c’erano 120 persone, che sono state tutte tratte in salvo.

L’incendio è divampato all’alba quando il traghetto ha lasciato la provincia di Siquijor e si trovava al largo dell’isola di Bohol, collocata al centro dell’arcipelago, nel gruppo delle Visayas. Le fiamme hanno imperversato per più di cinque ore.

Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento.

VIDEO