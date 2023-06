Ferito gravemente in un incidente mortale, vigile del fuoco muore dopo cinque anni di agonia

Spread the love

Non c’è stato nulla da fare per Gianni Cialone, il 52enne vigile del fuoco morto a cinque anni da un incidente in moto. Oggi i funerali.

Gianni Cialone è morto per le fatali conseguenze di un incidente stradale avvenuto cinque anni fa. Per il cinquantaduenne che era vigile del fuoco e prestava servizio presso il Comando provinciale di Roma, non c’è stato purtroppo nulla da fare. Ha lottato a lungo tra la vita e la morte la mattina di lunedì scorso 19 giugno è sopraggiunto il decesso. Residente a Monte San Giovanni Campano, è morto nella casa di cura Ini Città Bianca di Veroli, in provincia di Frosinone. Appresa la notizia della sua scomparsa la comunità si è stretta…

cronache news