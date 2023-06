Lecco, si ribalta con l’auto e finisce nel cortile di una abitazione

Spread the love

Si ribalta con l’auto e finisce nel cortile di un’abitazione dove, fortunatamente, al momento dell’incidente, non c’era nessuno. Attimi di paura nella serata di oggi, giovedì 22 giugno 2023 a Lecco dove una giovane si è capottata con l’auto in via Mazzucconi.

Subito è partita la richiesta di aiuto. Allertati gli agenti della Polizia Locale e mobilitati i volontari della Croce Rossa di Lecco. Non solo ma dalla centrale operativa di Piazza Bione è partita una squadra di Vigili del fuoco con un’autopompa.