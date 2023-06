Verona; auto in manovra abbatte un muretto e resta in bilico nel vuoto.

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI VERONA

Incidente singolare nel primo pomeriggio di oggi, 22 giugno a Verona in via Mameli alle ore 16.10. A causa di una manovra errata una persona, a bordo della sua Mercedes, ha sfondato un muretto rimanendo in bilico nel vuoto.

I vigili del fuoco, giunti da Verona con 2 automezzi e 7 uomini, hanno operato, utilizzando l’autogrù, per recuperare il mezzo e mettere in sicurezza la zona. Nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incidente. Le operazioni di soccorso si sono concluse intorno alle ore 17.15.