Scoperto il ruolo chiave di una proteina nella regolazione della pressione arteriosa

Spread the love

Una ricerca su modelli animali permette di compiere un passo in avanti verso la comprensione di nuovi meccanismi alla base dell’ipertensione. Li studio pubblicato su Circulation Research, è nato da uno stretto lavoro di squadra di diversi laboratori dell’Irccs Neuromed di Pozzilli (IS) in collaborazione con Università e Centri di Ricerca italiani.19 GIU –

Un nuovo meccanismo di regolazione della pressione arteriosa, scoperto su modelli animali, potrebbe aprire la strada ad una più ampia comprensione delle cause dell’ipertensione. È una prospettiva nuova su un problema globale di salute, legato a patologie gravi come infarto, ictus e decadimento cognitivo.

La ricerca, pubblicata sulla rivista scientifica Circulation Research, è nata da uno stretto lavoro di squadra di diversi laboratori dell’Irccs Neuromed di Pozzilli (IS) in collaborazione con Università e Centri di Ricerca italiani. Al centro dello studio la proteina Dickkopf-3 (Dkk3), conosciuta per essere coinvolta in diverse funzioni, dalla rigenerazione.

https://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=114773