Interventi dei Vigili del fuoco a Dervio: una vela scuffiata e un ferito dopo scontro tra natanti

Due interventi dei soccorsi, nel giro di poche ore, nel pomeriggio di domenica 25 giugno 2023, a Dervio.

Il primo episodio risale alle 15 circa, quando due gommoni dei Vigili del fuoco – uno da Bellano e uno da Lecco – quest’ultimo impegnato nell’operazione “Lario sicuro 2023”- sono intervenuti per soccorrere due persone che hanno scuffiato con la barca a vela.

Intervento dei Vigili del fuoco a Dervio: barca a vela scuffiata – I Vigili del fuoco, dopo aver recuperato i malcapitati, hanno trainato l’imbarcazione a riva dove, con il supporto di una squadra da terra, è stata messa in secca. L’intervento è terminato alle 16:30.

Scontro tra imbarcazioni a Dervio: un ferito –

Neanche un’ora dopo, intorno alle 17.30, sempre a Dervio, è partito un gommone della squadra dei Vigili del fuoco di Bellano a supporto del Soccorso Bellanese che stava intervenendo per assistere una persona ferita a seguito di uno scontro tra imbarcazioni all’altezza del pontile della Navigazione. Fortunatamente pare non vi siano state gravi conseguenze per la persona coinvolta.

