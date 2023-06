Roma, abitazione in fiamme in via Concerviano: salvata una 70enne dai Vigili del Fuoco

Spread the love



Alle 20.58 del 27 Giugno, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Concerviano con due APS, un’autoscala, il carro autoprotettori, il capoturno e il funzionario di guardia, per l’incendio di un appartamento ubicato al primo piano di una palazzina di tre.

Durante le operazioni di spegnimento è stata salvata una donna di circa 70 anni che è stata immediatamente affidata al personale del 118 per il successivo trasporto presso l’ospedale San Pietro in codice rosso. Interdetta l’abitazione in cui è scoppiato l’incendio e quella sovrastante

