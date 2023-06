Incendio in un palazzo in via Gallarate a Milano, prende fuoco una delle torri: in fiamme due piani interi

Spread the love

Un grosso incendio si è sviluppato agli ultimi due piani di una delle torri residenziali in via Gallarate a Milano, all’interno del complesso Trilogy Towers.

Le fiamme sono divampate nel pomeriggio di mercoledì 28 giugno. Prima hanno interessato il 13esimo piano, poi si sono diffuse al 14esimo livello danneggiandolo parzialmente.

Le abitazioni in cui si è sprigionato l’incendio non sono abitate in quanto sono in fase di arredamento. Sul posto è stata inviata una decina di mezzi dei vigili del fuoco. Dalle prime informazioni emerse sulla vicenda, non ci sarebbero persone coinvolte.

Le lingue di fuoco sono state smorzate dai vigili del fuoco che, prima di intervenire, hanno provveduto ad evacuare tutte e tre le torri. Non risultano feriti o intossicati.

Il complesso interessato dall’incendio è composto da tre torri per un totale di 101 appartamenti, non tutti sono abitati perché le consegne delle abitazioni, realizzate da AbitareIn Spa, sono iniziate lo scorso 5 maggio.

AbitareIn Spa ha realizzato le tre torri in collaborazione con vari studi di architettura. Il cantiere è nato dalla demolizione di vecchi edifici dismessi come progetto di riqualificazione urbana.

notizie.virgilio.it