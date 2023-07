Cavallo cade in un fossato

Spread the love

MONTEMURLO (PRATO) – Incidente a lieto fine a Montemurlo questa mattina, 2 luglio 2023. I Vigili del Fuoco del Comando di Prato sono intervenuti alle ore 11:30 in Via di Guzzano per soccorrere un cavallo caduto per alcuni metri in un fossato in zona impervia a causa del cedimento del sentiero che stava percorrendo.

Sul posto presente anche l’autogru dalla centrale e veterinario reperibile. Le operazioni si sono svolte con l’utilizzo di imbrago speciale per bovini-equini, e di verricello e tirfort che hanno permesso, dopo quasi due ore, il recupero del cavallo preventivamente sedato. L’animale è apparso in buone condizioni. Non risultano persone coinvolte.

firenzepost.it