Nuova operazione militare in Cisgiordania: attaccato il campo di Jenin

Cresce la tensione in Cisgiordania, dove la mattina di lunedì 3 luglio Israele ha dispiegato centinaia di soldati nel campo profughi di Jenin, colpendo con l’aiuto di droni quella che Tel Aviv considera un rifugio per “terroristi” che lanciano attacchi sul territorio della nazione ebraica. L’operazione è considerata la più importante dell’ultimo anno nella zona di Jenin, considerata da Israele come uno storico bastione della resistenza palestinese.

Le autorità sanitarie palestinesi affermano essere almeno otto i palestinesi uccisi, mentre centinaia sono stati feriti. Tel Aviv considera la repressione avviata a Jenin come una risposta a una serie di attacchi sempre più duri da parte dei palestinesi nei confronti dei coloni. Tra gli episodi più eclatanti si annovera la sparatoria del 20 giugno scorso, quando due palestinesi armati hanno fatto irruzione in un ristorante presso un insediamento israeliano in Cisgiordania uccidendo quattro coloni.

