Terni, furgone si schianta contro un’auto a GPL a Sabbione provocando fuoriuscita di gas

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO 🔥

Poco dopo le 19.00 di ieri, lungo la strada di Sabbione di Terni, un furgone ha tamponato violentemente un’autovettura alimentata a GPL che aveva effettuato da poco il rifornimento. L’urto è stato talmente forte da provocare una fuoriuscita di gas. I Vigili del fuoco, intervenuti rapidamente dalla sede centrale, hanno nebulizzato l’aria per abbattere i vapori e poter procedere poi alla messa in sicurezza dei veicoli. Tre le persone coinvolte nell’incidente, i due conducenti e una donna, tutti trasportati in ospedale. Per il guidatore dell’auto è stato necessario anche il ricorso alle cure sul posto dei sanitari. Sul posto anche la Polizia Stradale per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Durante le operazioni la strada è rimasta chiusa al traffico