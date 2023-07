Ritrovato l’ulta novantenne spaventato e in precarie condizioni di salute

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Si sono concluse alle 7.30 le operazioni di ricerca dell’anziano ultranovantenne del quale era stato segnalato l’allontanamento dalla propria abitazione ieri sera in Olgiate Comasco.

Questa mattina l’uomo è stato ritrovato in vita nei pressi di un piccolo corso d’acqua in località Boscone, spaventato ed in precarie condizioni di salute. Il personale sanitario in posto dopo la prima assistenza provvedeva all’invio all’ospedale Sant’Anna in San Fermo della Battaglia