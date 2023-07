Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI COSENZA

Ore 10:50 circa. Incendio autobus all’interno del deposito cittadino dell’AMACO. Una persona ustionata trasportata in ospedale a cura del 118. Trattasi di un dipendete addetto del deposito che al momento stava lavorando sul bus alimentato a metano. L’incendio si è propagato ad altri quattro autobus degli otto parcheggiati nel piazzale. I mezzi erano in fase di dismissione.

Operazioni ancora in corso per circoscrivere e domare le fiamme.

Accertamenti in corso circa l’origine del rogo al momento l’ipotesi più accreditata è quella accidentale