VIGILI DEL FUOCO DI BERGAMO

I SAF dei Vigili del Fuoco di Bergamo e i volontari di Gazzaniga intervengono intorno alle 9:00 di ieri per un soccorso a persona ad Alzano Lombardo sulla SP35. Un uomo è stato sorpreso dalla piena del fiume nei pressi del cavalcavia, non riuscendo a risalire il greto del fiume ha chiamato i soccorsi. I VVF hanno effettuato delle manovre SAF per raggiungere e recuperare il malcapitato.