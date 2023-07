Chieti, incendio in un deposito di rifiuti a Ortona

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO ūüĒ•

Un incendio di vaste dimensioni √® divampato nell’azienda ECOTEC di Ortona nella tarda serata di ieri, gioved√¨ 6 luglio. Per l‚Äôestinzione dei focolai nell’azienda che si occupa di trattamento di rifiuti, √® stato necessario impegnare tre squadre dei Vigili del fuoco, giunte dalla sede centrale e dal locale distaccamento. Le fiamme hanno coinvolto il deposito esterno di rifiuti e sono state controllate prima che si propagassero al fabbricato destinato alle lavorazioni. Sul posto si sono portati anche il sindaco e l‚Äôassessore alla protezione civile di Ortona che, d‚Äôintesa con il funzionario dei Vigili del fuoco, hanno attivato i tecnici dell‚ÄôAzienda regionale per la tutela ambientale. Dopo i primi rilievi sui prodotti della combustione i tecnici dell‚Äôagenzia di tutela ambientale hanno segnalato la necessit√† di tenere le finestre chiuse e hanno raccomandato di non raccogliere frutta e ortaggi nelle zone di contrada Tamarete, contrada Fonte Grande, Villa Grande, Villa Deo, Villa Pincione e Villa Carlone.