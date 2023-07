Vigili del Fuoco operativi sul territorio comasco

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

I vigili del fuoco del distaccamento di Menaggio sono impegnati nel comune di San Bartolomeo Val Cavargna località Ponte Dovia per un trattore carico che transitando in zona impervia finiva fuori strada. Si segnala il conducente ferito in codice rosso

6 LUGLIO – Cinque squadre dei vigili del fuoco del comando di Como e distaccamenti dipendenti sono impegnate in Dongo via Antica Regina per le conseguenze delle forti piogge del pomeriggio. Sono in corso le operazioni di messa in sicurezza dei residenti