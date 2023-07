Tir perde pezzo di ferro in A12, feriti due centauri

Spread the love

(ANSA) – CARRODANO, 08 LUG – Due motociclisti sono rimasti feriti dopo che un mezzo pesante ha perso una parte in metallo dal posteriore del mezzo. È successo in A12 nella galleria subito dopo l’uscita di Carrodano (La Spezia) in direzione Genova. I due centauri, a bordo di una Harley Davidson, se lo sono ritrovati davanti, non sono riusciti ad evitarlo e sono caduti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, la polizia stradale e i vigili del fuoco. I motociclisti, un uomo e una donna, sono stati trasferiti in codice giallo, quello di media intensità, all’ospedale della Spezia. Per l’incidente si sono formati tre chilometri di coda in direzione Genova. (ANSA).