Incidente frontale sulla strada per Jesolo questa mattina: due giovani morti sul colpo

Spread the love

Incidente frontale tra due auto sulla strada per Jesolo questa mattina: due ragazzi morti e un altro giovane gravemente ferito.

L’incidente attorno alle 5,30 di oggi, domenica.

I vigili del fuoco sono accorsi sul luogo dello schianto, in Via Piave Nuovo a Jesolo.

L’incidente mortale è stato dovuto allo scontro frontale tra due auto.

Gravissimo il bilancio: deceduti due giovani e uno gravemente ferito.

Le identità delle vittime non sono ancora state rese note nel rispetto del riserbo dovuto alle famiglie.

lavocedivenezia.it