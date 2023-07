Incidente a Limbiate, supercar a folle velocità: Range Rover si ribalta e prende fuoco, morto ragazzo di 22 anni. L’ipotesi di una gara

Spread the love

Una dinamica simile a quella che si vede in un video americano postato un paio di anni fa su Facebook da Arnold che aveva una passione per le auto veloci. I soccorsi sono arrivati in pochi minuti, ambulanze e vigili del Fuoco. Il 18enne e il 23 enne sospettato di essere alla guida sono riusciti ad uscire da soli dall’abitacolo. Il primo è stato portato all’ospedale Niguarda di Milano, mentre il secondo ha rifiutato il trasporto. Arnold invece è stato estratto tra le lamiere dai vigili del fuoco. Per lui la corsa in ospedale a Monza è stata inutile. È morto poco dopo l’ingresso al Pronto Soccorso del San Gerardo. Le indagini chiariranno le responsabilità del 23 enne che, se effettivamente alla guida, rischia un’incriminazione per omicidio stradale. Al vaglio anche le posizioni di tutti gli altri giovani.

leggo.it