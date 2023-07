Zen assediato dagli incendi ai rifiuti, roghi appiccati uno dietro l’altro

Spread the love

Il quartiere Zen di Palermo letteralmente assediato da incendi di rifiuti nella notte trascorsa. Un rogo dietro l’altro ha finito per tenere tutta la notte impegnati i vigili del fuoco su diversi fronti. A 200 metri di distanza l’uno dall’altro si è dato fuoco a discariche disseminate per le strade. Ci sono volute ben 5 diverse squadre dei vigili del fuoco per far fronte alle richieste d’intervento, alcuni incendi ai rifiuti avvenuti anche in contemporanea.

Con l’emergenza rifiuti ancora in corso a Palermo da diverse notti si verificati i falò alla spazzatura accumulata. Ad essere colpiti i quartieri del Cep, Borgo Nuovo e soprattutto la zona di Bonagia. I vigili del fuoco costretti a sballottolare da un punto all’altro della città per tenere a bada i soliti raid scriteriati dei piromani.

