Castelvetrano, incendio da incubo questa notte. A fuoco oltre 200 auto. Decisivo l’intervento dei Vigili del Fuoco

Incendio presso il centro di autodemolizione Crescente. L’incendio, molto probabilmente generatosi all’esterno dell’attività da incendio sterpaglie, ha interessato l’area esterna del deposito distruggendo circa 250 auto per una superficie di circa 2000 metri quadri.

Il tempestivo ed efficace dei vigili del fuoco con l’intervento della squadra di castelvetrano, mazara, salemi e trapani con autobotti del comune ha consentito, dopo due ore, di domare l’incendio che si propagava in maniera veloce complice anche il vento scirocco.

L’incendio è stato domato mettendo al sicuro il grosso capannone. Molte le esplosioni dei serbatoi con pericolo non indifferente per i pompieri e grossa colonna di fumo che, fortunatamente, non ha interessato la città. . Tra le operazioni i vigili del fuoco hanno dovuto anche effettuare le opere di raffreddamento delle carcasse delle auto surriscaldate attraverso getti di acqua nebulizzata.

cnews.it