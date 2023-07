Operaio morto sul lavoro a Porano vicino Terni: il 28enne resta incastrato nel macchinario per le rotoballe

Spread the love

Incidente mortale sul lavoro nella tarda mattinata di sabato 8 luglio, in località di Poggio Amante a Porano vicino Terni. Un uomo di 28 anni, proveniente da Orvieto, ha perso la vita mentre svolgeva le sue mansioni in un terreno agricolo. In base alle prime informazioni, il 28enne sarebbe rimasto intrappolato durante l’attività svolta con un macchinario. A nulla è valso l’intervento dei soccorritori: l’operaio è morto sul colpo.

Nonostante l’intervento dei soccorritori del servizio di emergenza 118, il giovane è deceduto sul colpo. Sul luogo dell’incidente sono giunti anche i vigili del fuoco di Orvieto e i carabinieri per svolgere gli opportuni accertamenti.

notizie.virgilio.it