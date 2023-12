Auto tampona camion sull’A4. Muore passeggero ventenne

Spread the love

Un’altra tragedia lungo l’autostrada A4. Questa volta un incidente ha strappato la vita a un giovane di soli vent’anni, Stefano Sughi, originario di Torino ma residente a Biella, in Piemonte. È accaduto quando era ancora buio, verso le 6.30 di ieri, sull’A4 in direzione Torino.

All’altezza di Bernate Ticino – per cause ancora tutte in fase di chiarimento da parte della Polizia stradale di Novara Est – il conducente dell’auto su cui Sughi viaggiava come passeggero, una T-Roc, avrebbe tamponato violentemente l’angolo di un bilico. L’impatto è stato devastante. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Inveruno, la Croce Bianca di Sedriano e l’automedica oltre all’elisoccorso.

Troppo gravi le lesioni riportate dal ragazzo. Una corsia dell’A4 tra i caselli di Marcallo/Mesero e il Piemonte è stata chiusa per consentire le operazioni di soccorso. Il ragazzo di 21 anni che guidava l’auto è stato trasferito all’ospedale di Novara in codice giallo. Illeso il conducente dell’autoarticolato.

il giorno