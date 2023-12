“Appassionati della vita, con il futuro negli occhi”. Giovane coppia morta nell’incidente, Natale distrutto a Barberino

Spread the love

Barberino di Mugello (Firenze), 26 dicembre 2023 – È stato un Natale distrutto a Barberino. Un tragico incidente che ha spezzato la serenità del giorno di festa, in un tardo pomeriggio in cui le famiglie si trovavano ancora riunite in casa. La notizia è iniziata a circolare poco dopo le 18, gli smartphone si sono riempiti di messaggi.

Nessuno voleva credere a quello che stava leggendo. Intorno alle 16, in quella maledetta via del Lago, la strada che costeggia il lago di Bilancino, si è verificato un violentissimo frontale tra due auto. In un veicolo si trovava la giovane coppia di insegnanti, Ester Raccampo e Edoardo Lombardi, entrambi 29 anni. Nell’altro, Leonardo Nutini, 58 anni, di San Piero a Sieve.

