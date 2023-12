I vigili del fuoco salvano Babbo Natale, in Gallura i regali non sono in pericolo

Spread the love

Babbo Natale sta guidando la slitta, ma muovo le redini delle renne in modo maldestro e finisce per perdere il controllo del mezzo, precipitando a terra.

Intervengono i vigili del fuoco del comando provinciale di Sassari, lo individuano in un albero e lo salvano. Così Babbo Natale, appena salvato dai vigili del fuoco della Gallura, può riprendere il viaggio per consegnare i doni durante la notte, pur continuando a guidare la slitta in modo maldestro. I regali arriveranno ai buoni destinatari della Gallura

E’ quanto accade nel video di auguri del comando provinciale dei vigili del fuoco di Sassari, diffuso in rete nei giorni scorsi. Le immagini sono girate all’aeroporto di Olbia, a Tempio e ad Arzachena.

