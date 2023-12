Tragedia a Roccadaspide, si cala nel pozzo per salvare il cane: morti entrambi

Spread the love

Tragedia a Roccadaspide nel pomeriggio di oggi: un uomo e il suo cane sono stati trovati morti all’interno di un pozzo in un terreno privato.

L’uomo, un 63enne nel posto, molto noto ed apprezzato, si era probabilmente calato nel pozzo per riportare su il cane che ci era scivolato dentro durante la consueta battuta di caccia.

L’allarme è stato dato dai familiari non vedendo rientrare l’uomo. Sul posto i carabinieri, i vigili del fuoco e i soccorritori del 118. Per l’uomo e il suo fedele amico a quattro zampe non c’era già più nulla da fare. La salma è stata sequestrata e si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria che ha aperto un’indagine.

IL MATTINO