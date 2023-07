VIDEO – Messina, a fuoco l’isola ecologica di Zafferia e incendio a Pistunina

Spread the love

A Messina, in zona Zafferia, si è sviluppato oggi 9 luglio un incendio che ha interessato l’isola ecologica della zona. Un altro incendio ha coinvolto anche Pistunina. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per spegnere le fiamme, gravi i disagi per i cittadini.

L’incendio a Zafferia del 9 luglio

L’incendio che ha interessato l’isola ecologica di Zafferia si è sviluppato oggi 9 luglio e ha coinvolto alcuni capannoni della Messina Servizi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Protezione civile, che hanno provveduto a spegnere le fiamme e a chiudere la stradale fra San Filippo e Zafferia per evitare danni a cose o persone.

empre oggi 9 luglio si è sviluppato un altro incendio a Messina, questa volta a Pistunina: ancora da chiarirne le cause, ma sul posto (l’area di un’ex falegnameria) sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco.

