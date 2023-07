Terribile esplosione in un’abitazione: i vigili del fuoco intervengono sul posto

Spread the love

COMELICO SUPERIORE. L’allarme è scattato intorno alle 8 dell’ 8 luglio, quando i vigili del fuoco sono stati allertati per un’esplosione avvenuta in un’abitazione in via Tortoi a Comelico Superiore.

Per la precisione la deflagrazione è avvenuta all’interno della cucina per via di una perdita di gas. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita.

I vigili del fuoco arrivati sul posto dal distaccamento di Santo Stefano con tre automezzi, hanno effettuato un sopralluogo dell’abitazione (che si sviluppa su più piani) per valutare i danni e la sicurezza della struttura.

ildolomiti.it