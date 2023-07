Peschereccio di Mazara del Vallo mitragliato dai libici: ferito il comandante

Spread the love

PALERMO – Il peschereccio «Aliseo» della flotta di Mazara del Vallo, che era impegnato in una battuta al largo delle coste di Bengasi, è stato mitragliato da una motovedetta militare libica. I colpi d’arma da fuoco hanno ferito il comandante, Giuseppe Giacalone che è stato colpito ad un braccio.

La Marina libica – che controlla la Guardia costiera – dal canto suo ha smentito di aver sparato «contro» il peschereccio italianioma ha ammesso che sono stati esplosi «colpi di avvertimento in aria» per fermare imbarcazioni da pesca che a suo dire avevano sconfinato in acque territoriali libiche. «Non ci sono stati colpi esplosi contro imbarcazioni, ma colpi di avvertimento in aria», ha detto il commodoro Masoud Ibrahim Abdelsamad, portavoce della Marina libica senza fornire per il momento ulteriori dettagli sull’incidente.

