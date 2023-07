Voto all’Europarlamento sul ripristino della natura: esultano le sinistre, meno gli ambientalisti

Spread the love

Voto storico al Parlamento Europeo: con 336 voti a favore, 300 contro e 13 astenuti l’Eurocamera ha adottato il mandato negoziale sulla legge sul ripristino della natura, permettendo l’avvio di negoziati con il Consiglio Ue. Il Parlamento Ue aveva respinto la mozione del Ppe e delle destre di rigetto della legge. Quest’ultima proposta non è passata con 324 voti contrari, 312 favorevoli e 12 astenuti.

Gli eurodeputati, nel festeggiare il voto favorevole dell’assemblea, sottolineano che il ripristino degli ecosistemi è fondamentale per combattere il cambiamento climatico e la perdita di biodiversità e riduce i rischi per la sicurezza alimentare. Inoltre, evidenziano che la proposta di legge non impone la creazione di nuove aree protette nell’Unione Europea né blocca la costruzione di nuove infrastrutture per l’energia rinnovabile. È stato approvato, infatti, un nuovo articolo che sottolinea come tali impianti siano in larga misura di interesse pubblico.

