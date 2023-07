Milano, saluto fascista per Sergio Ramelli: 13 militanti condannati a 4 mesi di carcere

Spread the love

Tredici esponenti dell’estrema destra neo-fascista italiana sono stati condannati a quattro mesi di reclusione per manifestazione fascista e per incitamento “alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali” motivato anche dall’aver fatto il saluto fascista durante la cosiddetta “chiamata del presente” durante una manifestazione non autorizzata in memoria di Sergio Ramelli avvenuta a Milano il 29 aprile del 2018.

Il reato di manifestazione fascista è previsto dalla legge Scelba del 1952, mentre il collocamento del saluto fascista nella fattispecie di incitamento “alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali” è previsto dalla legge Mancino del 1993. La sentenza, emessa dai giudici della Terza sezione penale del Tribunale di Milano, ha condannato i militanti di estrema destra anche a 300 euro di multa e al pagamento delle spese processuali.

IL GIORNO