Lanciano biglie di vetro sulle auto in corsa

Una se l’è vista arrivare dritta dentro l’abitacolo della sua auto in transito. Ignoti hanno lanciato dal parco del Monumento di Castelfidardo delle grosse biglie di vetro, probabilmente con una fionda. La pallina ha centrato il finestrino infrangendolo ed entrando appunto nel veicolo. Nessuno si è fatto male. E’ accaduto l’altro giorno verso le 9.30 e poi ci sarebbero state altre segnalazioni arrivate dritte al comando dei vigili di Castelfidardo. L’indignazione poi è corsa sui social che hanno fatto da cassa di risonanza al problema. Potrebbero essere stati ragazzini che per divertimento, finita la scuola, si ritrovano al parco per giocare. “E’ l’ultimo gioco dell’estate. Abbiamo avuto tanta paura”, racconta, sarcasticamente, la vittima. Le indagini sono in corso …………………….

