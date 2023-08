Salvini mostra un Topolino del 1982: in copertina c’è il Ponte sullo Stretto, ma nella storia crolla

Spread the love

Il Ponte sullo stretto di Messina è uno dei progetti su cui il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, ha puntato e insiste di più a livello comunicativo. Ieri sera ha deciso di farlo con un numero di Topolino risalente al 1982, che in copertina aveva un riferimento al Ponte. Ma non si è accorto che, nella storia, il ponte non fa esattamente una bella fine.

Non è un mistero che il Ponte sullo stretto abbia una storia lunga e travagliata, e da quando l’attuale governo l’ha rilanciato si è cercato di stringere i tempi: al momento, la promessa è che i cantieri apriranno entro l’estate del 2024, per un progetto che costerà 13,5 miliardi di euro (e che di recente ha visto aumentare i compensi dei dipendenti della società Ponte sullo stretto e del suo presidente).

