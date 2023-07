Pick-up sventra una villetta e prende fuoco: un morto e quattro feriti

Spread the love

Nottata tragica sulle strade italiane, dove si sono registrati innumerevoli incidenti con esisti infausti. Il più grave è avvenuto a Soncino, in provincia di Cremona, dove un pick-up, per cause ancora da accertare, è uscito di strada e ha finito la sua corsa contro un’abitazione. Il bilancio è di un morto e quattro feriti, di cui uno grave. Secondo la prima ricostruzione, ipotizzata dai carabinieri di Soncino sulla base di rilievi e testimonianze ma ancora in corso di verifica, intorno alle 3 e mezza di domenica mattina, la vittima, un 33enne di Ticengo, alla guida del suo pick up Dodge, avrebbe perso il controllo del veicolo sulla curva poco prima dell’ingresso in centro storico.

il giornale