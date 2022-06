Piromane dà fuoco a sterpaglie ma non si accorge della presenza di un Carabiniere: arrestato

Spread the love

ilfattonisseno.it – urly.it/3p5c4

Riteneva, a torto, di non essere visto da nessuno, l’uomo che in un villaggio nella zona sud di Messina ha dato fuoco a delle sterpaglie con un accendino, per poi darsi alla fuga. Il piromane, però, era ignaro che un Carabiniere, libero dal servizio, l’aveva notato mentre appiccava le fiamme. Il militare, dopo aver allertato la Centrale Operativa, ha iniziato a inseguire l’uomo riuscendo a bloccarlo nonostante la resistenza opposta