Così i 4 mercati plateatici di Roma sud diventeranno luoghi d’incontro e aggregazione

A15 mesi dalla firma del protocollo d’intesa con l’università Sapienza, ecco che il progetto di riqualificazione e rigenerazione di quattro mercati pleteatici di Roma sud è diventato realtà. Presentato nello spazio culturale La Vaccheria, al Castellaccio, riguarda luoghi di incontro, aggregazione e commercio simbolici per il IX municipio: Tor de’ Cenci, Laurentino, Vigna Murata e Spinaceto.

Il progetto di rigenerazione di quattro mercati plateatici nel IX municipio

Lo scopo è quello di rendere i quattro mercati plateatici spazi vitali, che abbiano non solo la loro funziona d’origine ma si aprano anche ad essere punto di riferimento, nel solco di un’ambizione dichiarata dell’attuale amministrazione capitolina, ovvero rendere non solo uno slogan ma anche realtà la famosa “città dei 15 minuti”. Come fa sapere la presidente del IX municipio, Titti Di Salvo, il progetto presentato “è coerente con la scelta di rigenerare gli spazi pubblici del nostro territorio – dice – e farli diventare spazi vitali con più funzioni. La condizione per farlo è fare rete e mettere in rete. E questo possono farlo solo le istituzioni”. A settembre ci sarà un terzo step, con l’illustrazione del quadro completo degli interventi.

