Otto escursionisti in moto restano bloccati nel parco Valli Cupe

VIGILI DEL FUOCO DI CATANZARO

Nella giornata di ieri, squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro distaccamento di Sellia Marina è intervenuta alle ore 13.30 circa nel parco Valli Cupe del comune di Sersale per soccorso a persone.

I malcapitati 8 escursionisti siciliani (4 uomini e 4 donne) che, seguendo le indicazioni del navigatore satellitare si erano addentrati a bordo di 4 moto per un sentiero sterrato raggiungendo una zona impervia e scoscesa tale da rimanere bloccati.

La squadra dei vigili del fuoco individuava e raggiungeva gli escursionisti con un mezzo 4×4 congiuntamente al sindaco con ulteriore automezzo fuoristrada.

I malcapitati provati dalle diverse ore trascorse sotto il sole cocente venivano dissetati e tranquillizzati.

Le moto venivano alleggerite dalle pesanti borse laterali contenenti effetti personali che venivano trasferite a bordo del mezzo fuoristrsda e con esse anche le 4 donne che venivano accompagnate nella piazza del paese. I 4 motociclisti non potendo percorrere la stessa strada in quanto ripida ed impervia, proseguivano attraverso alcunii sentieri accompagnati dai vigili del fuoco, sino a raggiungere il comune di Cropani.

La disavventura a lieto fine si è conclusa nel tardo pomeriggio.