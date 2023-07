Incidente sul lavoro a Imola, autista travolto da un carico: è gravissimo

Spread the love

mola, 20 luglio 2023 – Schiacciato dal carico pesante. Incidente drammatico, questa mattina in via Pediano, nel territorio di Imola, dove l’autista di un furgone è stato travolto da alcuni pannelli solari.

Stando ai primi accertamenti, l’incidente sarebbe avvenuto durante le operazioni di scarico e movimentazione di un carico di pannelli fotovoltaici, che avrebbero travolto l’uomo, ferrarese, dipendente di una ditta di trasporti.

I vigili del fuoco si sono adoperati per liberare l’autotrasportatore e consegnarlo al personale sanitario. Il ferito è stato poi trasportato in elicottero all’ospedale Maggiore di Bologna in codice di massima gravità.

