Pordenone, incendio in un’abitazione a Vajont

VIGILI DEL FUOCO 🔥

Nel pomeriggio di ieri, all’incirca alle 16.30, i Vigili del fuoco sono intervenuti con due squadre, una del distaccamento di Maniago e una della sede centrale, per estinguere un scoppiato all’interno di un’abitazione a Vajont. Dopo essersi assicurati che la coppia di anziani proprietari fosse già incolume all’esterno dell’abitazione, i Vigili del fuoco sono entrati nell’appartamento ormai completamente invaso da un denso fumo nero e, con l’impiego della termocamera, hanno individuato il focolaio del rogo estinguendolo in breve tempo. Successivamente, i Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’alloggio ventilando i locali per fare uscire il fumo e controllando, con l’apposita strumentazione, che all’interno non fosse rimasta qualche sacca di pericolosi prodotti della combustione. Sul posto, per quanto di competenza, il personale dell’Arma dei Carabinieri.