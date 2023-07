Maltempo: tornado su Milano, fulmine colpisce una persona a Verona. Brescia, operai travolti dal crollo delle finestre. Allerta arancione confermata

Spread the love

La Lombardia è stata colpita da una forte ondata di maltempo. Venerdì mattina su Milano e in provincia si è abbattuto un forte temporale, con conseguenti disagi. Una tromba d’aria si è scatenata nel Milanese, nella zona di Gorgonzola in direzione di Gessate, con piante divelte e tetti scoperchiati.

Si registrano grandinate in tutta la Lombardia, in difficoltà la circolazione stradale con qualche furgone finito nei canali tra Abbiategrasso e Pavia, ma senza danni per i conducenti. A Cinisello Balsamo un albero è caduto su un’auto in transito, ma la persona alla guida è uscita da sola.

Dopo alcune ore di pioggia e disagi su Milano è tornato il sole.

Forti temporali e allagamenti anche in tutta la provincia di Varese. I vigili del fuoco hanno dovuto spegnere l’incendio di un tetto di una casa di Daverio innescato da un fulmine. Le squadre dei Vigili del fuoco, che hanno ricevuto numerose chiamate, sono impegnate in tutta la provincia, in particolare a Gallarate, Saronno e Gerenzano colpite anche da grandine. In Lombardia è in vigore l’allerta meteo arancione.

