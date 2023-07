Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI BERGAMO

I Vigili del Fuoco della Centrale di Bergamo, il Distaccamento di Dalmine, il Distaccamento di Zogno e i Volontari di Gazzaniga intervengono per un incendio cascina a Mapello in Via Gioacchino Rossini intorno alle 17:59. Effettuata la bonifica dell’area compromessa.