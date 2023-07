Bergamo, il forte vento scoperchia il tetto di una palazzina a Suisio

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO ūüĒ•

 A causa di una forte perturbazione temporalesca che si è abbattuta nella giornata del 24 luglio, i Vigili del Fuoco della centrale di Bergamo e i volontari di Madone sono intervenuti per dissesti statici di elementi costruttivi a Suisio, in via Vittorio Emanuele intorno alle 15. Il forte vento ha fatto staccare parte di un tetto coinvolgendo una palazzina vicina. Le squadre hanno messo  in sicurezza e hanno bonificando l’area compromessa.