Genova, soccorso in mare a largo di Murcarolo: i Vigili del fuoco salvano tre ragazzi in difficoltà

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO 🔥

Nel pomeriggio del 25 luglio, i Vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere tre ragazzi che si trovavano in acqua in difficoltà al largo della spiaggia di Murcarolo a Quinto. Sul posto sono giunti i Vigili del fuoco con la motonave della Gadda e con l’elicottero VF Drago. Sono stati i sommozzatori imbarcati sul velivolo a recuperare tramite verricello i ragazzi e riportarli a riva sul molo. Presente alle operazioni di soccorso anche la Capitaneria di Porto.