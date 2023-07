VIDEO – Bus si schianta in Senegal, decine di morti e feriti

Spread the love

Persone morte e piu’ 50 quelle ferite nell’incidente di un bus avvenuto nel nord del Senegal: lo hanno reso noto i vigili del fuoco. L’incidente, dalla causa e ora non specificate, ha avuto luogo nel villaggio di Ngeune Sarre, nella regione di Louga.

I soccorritori sono al lavoro e uno di essi ha detto di temere un bilancio finale delle vittime piu’ alto. A gennaio sono state 19 le persone morte e 24 quelle ferite in uno scontro nella stessa area, vicino a Louga, mentre la scorsa settimana circa 40 persone hanno perso la vita per l’incidente di un bus nella regione centrale senegalese. La tragedia dell’8 gennaio, in particolare, ha scatenato una serie di critiche contro le autorita’ senegalesi per la frequenza degli incidenti sulle strade del Paese e la mancanza di iniziative da parte del governo per prevenirli.

