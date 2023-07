Mancanze ed inadempienze gravissime: la mancanza d’acqua e Vigili del Fuoco non trovano l’acqua allle colonnine di emergenza

Spread the love

La cosa che ci lascia esterrefatti è stato che, durante l’incendio, i pompieri hanno attaccato le pompe alle colonnine di emergenza non trovando acqua. Sono andati all’acquedotto,sito a Sella San Giovanni, e non c’era acqua! Questa incredibile situazione, come si può ben capire, ha causato evidenti e pericolosi ritardi nell’opera di spegnimento dei Vigili del Fuoco poiché dovevano fare la spola da e verso la città di Reggio Calabria per rifornirsi d’acqua”, prosegue la nota.

“Vogliamo esprimere il nostro sentito ringraziamento ai Vigili del Fuoco, arrivati anche da fuori provincia e regione; ai Carabinieri della caserma di Cataforio, che non si sono tirati indietro nel duro lavoro per arginare il fuoco; ed anche agli uomini di Calabria verde. Soprattutto un plauso va ai tanti volontari, ai giovani, del paese che si sono spesi per salvare non solo le loro proprietà ma anche quella degli altri. In questo frangente è venuta fuori ancora una volta la generosità e il senso di comunità e solidarietà che si vive a Mosorrofa.