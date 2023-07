L’Unesco chiede di inserire Venezia nei Patrimoni dell’umanità in pericolo

Spread the love

L’Unesco raccomanda di inserire Venezia nella lista dei Patrimoni dell’umanità in pericolo. «Il continuo sviluppo, gli impatti dei cambiamenti climatici e del turismo di massa rischiano di provocare cambiamenti

irreversibili all’eccezionale valore universale» di Venezia, rileva il World Heritage Centre, ramo dell’Unesco, che «raccomanda la sua iscrizione nell’elenco dei Patrimoni dell’Umanità in pericolo». Questa raccomandazione, per essere attuata, dovrà essere votata dagli Stati membri dell’organismo Onu.

Secondo il World Heritage Centre dell’Unesco le misure assunte finora per lottare contro il deterioramento della situazione a Venezia sono «insufficienti» a causa, in particolare, del turismo di massa che invade la Serenissima e dei cambiamenti climatici. Il World Heritage Centre, ritiene, tra l’altro, che «edifici» alti, che possono «avere un notevole impatto visuale negativo» sulla città lagunare, dovrebbero essere costruiti lontano dal centro di Venezia (il riferimento sarebbe a un grattacielo che dovrebbe sorgere in terraferma a Mestre, in viale San Marco).

corriere della sera