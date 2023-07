Reddito d’inclusione: Supporto Formazione e Lavoro in anticipo per chi è senza RDC

Spread the love

Con lo stop al Reddito di Cittadinanza per circa 170mila famiglie, nell’attesa che entrino in vigore i nuovi strumenti di inclusione sociale e lavorativa (SFL e AdI), il problema riguarda le persone in età da lavoro nel cui nucleo familiare non ci sono disabili, over 60 né minori.

Questa platea rimane senza sussidio da agosto (scaduti i 7 mesi di durata massima dell’RDC concessi per il 2023) ed il nuovo Supporto per la Formazione e il Lavoro parte il 1° settembre, con erogazione del nuovo sussidio dopo il completamento dell’intero iter.

